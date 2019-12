Appena effettuato il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League. Può sorridere l’Atalanta che pesca il Valencia e sogna in grande. Le migliori reazioni dal web dai social network: c’è chi spera che ai quarti ci sia il derby fra la Dea e la Juventus e chi, in casa Napoli, si sente già sconfitto e quindi dovrà tifare per i nerazzurri di Gasperini!