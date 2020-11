Atalanta-Liverpool diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Atalanta-Liverpool si gioca questa sera martedì 3 novembre 2020 per la terza giornata del girone di Champions League. Bergamaschi e Reds si affrontano per il big match del raggruppamento che potrebbe definire in parte le ambizioni di passaggio del turno delle due squadre. Palcoscenico della sfida sarà il nuovo Gewiss Stadium di Bergamo, purtroppo senza tifosi.

Atalanta-Liverpool, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. Gasperini dovrebbe schierare la sua Atalanta confermando Sportiello in porta nonostante il ritorno di Gollini, non ancora al 100%. Difesa composta da Toloi, Romero e Djimsiti. Sulle corsie Hateboer e Mojica con Gosens ancora infortunato. Pasalic e Freuler in mezzo. Gomez con Muriel e Zapata. Ospiti con qualche problema in difesa con Van Dijk out e con lui anche Fabinho. Klopp farà scendere in campo Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, D. Zapata.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Gomez, Robertson; Jones, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Atalanta-Liverpool si disputerà questa sera martedì 3 novembre 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo con fischio d’inizio della gara previsto per le ore 21.00. A trasmettere la partita sarà Sky che mostrerà la sfida tra nerazzurri e inglesi in diretta televisiva. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

Chi preferisse potrà seguire il confronto Atalanta-Liverpool anche in diretta streaming. Questo sarà consentito agli abbonati Sky che potranno affidarsi a Sky Go per vedere il match anche su personal computer o notebook oppure su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Un ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Champions League.