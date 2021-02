Atalanta, lo sfogo social di Freuler: “Chiedo scusa. C’è poco da dire ma siamo ancora vivi…”

Arrivano le scuse, ma anche una grande scossa in vista della gara di ritorno. Parla Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, a seguito del k.o. nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. Il calciatore, espulso dopo un intervento quantomeno dubbio, ha voluto dire la sua con uno sfogo sui social, precisamente su Instagram.

Freuler: lo sfogo social

“C‘è poco da dire. Mi dispiace tantissimo e voglio chiedere scusa alla squadra, ai tifosi e a tutti Atalantini”. Sono queste le prime parole pubblicate da Freuler in un post su Instagram dopo la notte di Champions. “Sul episodio non voglio parlare. Siamo ancora vivi grazie ai ragazzi che hanno fatto una partitone ieri in 10. Sono sicuro che a Madrid faremo una grandissima partita. #molamia”.

Poche righe, cariche di voglia e desiderio di rivincita. Bello anche il messaggio di Marten De Roon, uno dei primi a rispondere alle parole del centrocampista: “Fratello, non devi scusarti con noi. Non devi chiederci scusa perché non c’è nulla da scusare”.