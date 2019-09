Atalanta, Luca Percassi: “Champions un orgoglio, vogliamo portare Bergamo in giro per l’Europa”

Si avvicina il momento dell’esordio in Champions League per l’Atalanta. I nerazzurri, inseriti nel gruppo C, debutteranno mercoledì 18 settembre sul campo della Dinamo Zagabria. Queste le parole dell’amministratore delegato Luca Percassi ai microfoni di Sky Sport a margine dell’assembleal dell’ECA.

CHAMPIONS – “Siamo felici di essere qui, per noi è un motivo di grande orgoglio. Abbiamo grande voglia di vivere sul campo la Champions dopo averla conquistata: vogliamo portare Bergamo in giro per l’Europa. Gasperini ha raggiunto obiettivi importanti, ieri quando ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città si è commosso. Siamo davvero felici del rapporto che si è creato tra allenatore e tifosi”.