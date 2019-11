Atalanta-Manchester City, le formazioni ufficiali

Si gioca alle ore 21 a San Siro la tanto attesa partita fra Atalanta e Manchester City. I nerazzurri, che partono naturalmente sfavoriti per il netto divario tecnico fra le due squadre, cercano comunque il massimo per portare a casa almeno un punto dalla sfida ai Citizens di Guardiola. Gasperini sceglie Castagne a sinistra (Gosens non c’è), Pasalic fa il trequartista alle spalle di Ilicic e Gomez (nuovamente out Malinovskyi). Il City schiera Fernandinho come centrale di difesa, davanti Gabriel Jesus con Mahrez, de Bruyne, Bernardo Silva e il talento Sterling, più che mai efficace all’andata.

Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Gundogan; Mahrez, de Bruyne, Bernardo Silva, Sterling; Gabriel Jesus. All. Guardiola