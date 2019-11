Atalanta-Manchester City streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 6 novembre

Atalanta-Manchester City, si gioca la quarta gara del girone C di Champions League. Dopo il successo ottenuto all’andata, i Citizens vogliono fare il bis in Italia. Con una vittoria sarebbe passaggio del turno. Discorso diverso per i nerazzurri di Gasperini, fermi a zero punti e desiderosi di fare bene davanti al proprio pubblico

Atalanta-Manchester City, le probabili formazioni – Atalanta col dubbio in attacco. Muriel favorito, ma Gasperini potrebbe pensare al falso nove con Ilicic, Gomez e Malinovskyi liberi di spaziare sul fronte offensivo. Reparto difensivo composto da Toloi, Palomino e Masiello con i soliti due sugli esterni: Hateboer e Castagne. I due media mediani saranno De Roon e Freuler.Nel Manchester City spazio a Cancelo sull’out destro e Mendy a sinistra, in avanti chance per Gabriel Jesus nel tridente con Bernardo Silva e Sterling. De Bruyne e David Silva a centrocampo.

Atalanta-Manchester City streaming e diretta tv – Atalanta-Manchester City verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport al canale 252 del satellite e Sky Sport Uno al canale 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre. La partita sarà visibile per gli abbonati a Sky in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. Atalanta-Manchester City potrà essere seguita anche su Now TV, il servizio streaming di Sky.