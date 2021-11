Atalanta-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Champions League

Redazione ITASportPress

Atalanta-Manchester United si gioca oggi, martedì 2 novembre alle ore 21 per la quarta giornata del girone di Champions League. La Dea ospita i Red Devils in una gara che potrà essere decisiva per il superamento del turno.

Atalanta-Manchester United, le probabili formazioni

Ancora da sciogliere qualche dubbio da parte di entrambe le squadre con Gasperini che dovrebbe affidarsi a Zapata in avanti con Pasalic e Ilicic a sostegno. Non è esclusa la presenza di Malinovskyi dal primo. Nel Manchester United ci sarà sicuramente Cristiano Ronaldo. Con lui Cavani e Bruno Fernandes a suggerire.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Ilicic. All. Gasperini.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Dalot, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Fred, Pogba, Shaw; Bruno Fernandes, Cavani, Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer.

Dove vedere la gara in diretta

Atalanta-Manchester United si giocherà come detto questa sera, martedì 2 novembre al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

La gara tra Atalanta-Manchester United verrà trasmessa in diretta su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Action (206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite)

Per chi volesse vedere la gara in diretta streaming potrà farlo se abbonato a Sky attraverso Sky Go. Sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede da pc o notebook oppure scaricare la relativa app su smartphone o tablet.

Esistono poi due ulteriori possibilità rappresentate da NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta del match dal palinsesto; e da Mediaset Infinity che trasmetterà la diretta in streaming del confronto diretto di Bergamo. Una volto sottoscritto l'abbonamento sarà sufficiente collegarsi al portale o scaricare la relativa app in base al dispositivo con il quale si desidera accedere.