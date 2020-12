Atalanta-Midtjylland diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Atalanta-Midtjylland si gioca questa sera martedì 1 dicembre 2020 alle 21.00 per la sfida del girone di Champions League. Un risultato positivo porterebbe la Dea di Gian Piero Gasperini praticamente al turno successivo. Dopo l’impresa di Anfield si cerca, dunque, un altro successo di lusso in Coppa.

Atalanta-Midtjylland, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per le due compagini. L’Atalanta dovrebbe schierarsi con Sportiello in porta a seguito del nuovo infortunio di Gollini. Poi Toloi, Romero e Djimsiti in difesa. Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. De Roon e Freuler in mezzo. Gomez con Muriel e Zapata in avanti. Attenzione anche agli ospiti che dovrebbero schierarsi con Hansen; Cools, Scholz, Hoegh, Paulinho; Madsen, Onyeka; Dreyer, Kraev, Mabil; Kaba.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Cools, Scholz, Hoegh, Paulinho; Madsen, Onyeka; Dreyer, Kraev, Mabil; Kaba.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Atalanta-Midtjylland, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà come detto ggi martedì 1 dicembre 2020 al Gewiss Stadium di Bergamo con fischio d’inizio previsto per le ore 21:00. Il match tra Atalanta e Midtjylland verrà trasmesso sia da Mediaset che da Sky. Tutti gli appassionati potranno vedere la gara della Dea in chiaro in tv su Canale 5. Chi fosse abbonato a Sky, invece, potrà assistere live alla diretta del match sui canali satellitari Sky Sport Arena (204 del satellite) e il numero 253.

Atalanta-Midtjylland verrà trasmessa anche in diretta streaming da entrambe le emittenti. Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida attraverso dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone tramite il servizio Sky Go. Per quanto riguarda Mediaset sarà possibile assistere alla partita di Champions League su Mediaset Play.



Le alternative sono rappresentate da Now tv, ovvero il servizio di streaming e on demand dell’emittente satellitare, che offre la visione anche delle gare di Champions League acquistando uno dei pacchetti offerti.