Atalanta, Muriel: “Abbiamo dominato. Il passaggio del turno? Ci crediamo”

Prima storica vittoria in Champions League per l’Atalanta, che ha superato per 2-0 la Dinamo Zagabria. Tra i protagonisti della gara anche Luis Muriel, a segno dal dischetto. Queste le sue parole al termine del match.

CONVINZIONE – “Meritavamo già prima di trovare la vittoria. E’ stata una bella gioia per tutti noi e per la società, che ha conquistato il suo primo successo in Champions League. Adesso abbiamo l’ultima partita che ci può dare tantissimo, già con il City abbiamo dimostrato di essere in crescita. Stasera abbiamo dominato la partita, avremo potuto segnare anche più reti: siamo molto contenti della nostra prestazione. Il passaggio del turno? Ci crediamo”.