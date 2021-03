Atalanta, niente impresa: vince il Real 3-1. Anche il City vola ai quarti

Sfuma il sogno dell’Atalanta. A Madrid non c’è la rimonta sperata: più cinico ed esperto il Real, che sfrutta gli errori della formazione italiana e incanala la gara sui binari sperati e previsti. Esce così di scena la seconda delle italiane impegnate negli ottavi di finale di Champions League, dopo che anche la Juventus aveva salutato la competizione. Avanza ai quarti di finale il Manchester City, battendo agevolmente il Borussia Monchengladbach.

REAL MADRID-ATALANTA

La partenza illude l’Atalanta, che sfiora il gol con Gosens. Il terzino si ritrova una palla interessante sui piedi, ma non trova la giusta forza per calciare a rete. Poi però cresce prepotentemente il Real Madrid. I Blancos sfiorano il gol con Vinicius e poi trovano il vantaggio al 34′ grazie a un errore di Sportiello. Il portiere nerazzurro sbaglia il rinvio, servendo Modric. Il croato trova Benzema, che a porta vuota fa 1-0. Nella ripresa aumenta il ritmo la formazione di casa e al 60′ arriva il raddoppio su calcio di rigore firmato da Sergio Ramos. Il Real continua a spingere e sfiora anche il tris, ma prima Sportiello e poi il palo salvano l’Atalanta. La Dea torna sperare con una prodezza di Muriel, che trova l’incrocio dei pali. Asensio chiude nuovamente la pratica con un rasoterra preciso. Finisce 3-1.

MANCHESTER CITY-GLADBACH

Regna l’equilibrio fino al 12′. Poi rompe l’equilibrio De Bruyne, servito da Mahrez. Il belga fa partire un sinistro terrificante che batte imparabilmente il portiere. Passano sei minuti e arriva il raddoppio dei Citizens: Foden riesce a liberarsi e a mettere in mezzo per l’accorrente Gundogan, che infila l’estremo difensore avversario con un siluro. Non cambia il risultato: il City si impone 2-0.