Atalanta, Palomino: “Imparato dagli anni scorsi, iniziamo col piede giusto”

José Luis Palomino analizza l'avvicinamento della sfida tra Atalanta e Villarreal

L'Atalanta si prepara a vivere la sua terza esperienza in Champions League consecutiva. Stavolta i nerazzurri dovranno fare i conti con un girone durissimo, che avrà in Manchester United e Villarreal gli avversari più ostici. Il difensore José Luis Palomino spiega il suo punto di vista sul match contro gli spagnoli, vincitori dell'ultima Europa League, in conferenza stampa: "Inizia una nuova Champions, speriamo di fare una grande gara. Il livello è quello, di tutte le migliori squadre d'Europa. Speriamo di onorare la prima gara di questa Coppa. Siamo contenti di competere un altro anno in Champions League. Abbiamo imparato negli scorsi anni quello che succede in questo campionato, internazionale. Possiamo sfruttare l'occasione di giocare contro una straniera. Siamo pronti a competere un altro anno, in Champions. Troviamo un inizio con una squadra che ha vinto l'ultima Europa League. Dopo quello che è successo in campionato speriamo di iniziare nella miglior maniera".