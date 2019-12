Atalanta, Pasalic si gode il momento: “Stiamo facendo qualcosa di incredibile”

Fa festa l’Atalanta, fa festa anche Mario Pasalic. Il centrocampista è stato protagonista del successo in casa dello Shakhatar Donetsk che ha regalato la storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League alla Dea.

Pasalic, autore della rete del 2-0, parlando ai microfoni del sito ufficiale dell’Atalanta, ha manifestato tutta la sua gioia per il traguardo ottenuto: “Abbiamo fatto la storia, non so cos’altro dire. Sono contento e orgoglioso di questa squadra che sta facendo qualcosa di incredibile. Segnare è sempre molto bello, specialmente in queste grandi sfide, ma l’Atalanta non è solo Mario Pasalic. Questo risultato è di tutti”, ha detto il classe 1995.

