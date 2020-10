Atalanta, Percassi: “Affrontare Liverpool e Ajax come andare all’università del calcio”

Non sarà facile per l’Atalanta qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League visto che la Dea se la vedrà contro avversari come il Liverpool e l’Ajax che hanno vinto in passato la coppa dalle grandi orecchie e sono molto forti. Per i bergamaschi, alla seconda partecipazione consecutiva, sono Liverpool (Ing), Ajax (Ola) e Midtjylland (Dan) gli avversari nel raggruppamento D, Il presidente dei bergamaschi Antonio Percassi commenta così il sorteggio dei gironi per la prossima Champions: “Orgogliosi di partecipare ancora a questa competizione. Gli avversari? Forti e con una grande storia, da non dormirci la notte. Affrontare Liverpool e Ajax per noi sarà come andare all’università del calcio”.

“Ripetere quello che abbiamo fatto lo scorso anno sarebbe impensabile e fantastico – ha aggiunto Percassi sul canale ufficiale You Tube dell’Atalanta -. Per questo siamo onorati e orgogliosi di questa seconda partecipazione -riporta Sport.sky.it”.

Che sfide per la Dea

“E’ da non dormire più. Squadre toste, con una storia incredibile e fortissime. Ma soprattutto è incredibile pensare di vederle a Bergamo. Speriamo ci siano anche i tifosi. Con Liverpool e Ajax saranno match importanti, sono squadre che giocano un ottimo calcio. Per noi è tutta esperienza, è come andare all’università del calcio e dobbiamo tenere i piedi per terra. Ma se giochiamo come stiamo facendo ultimamente, saranno partite divertenti”.