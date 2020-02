Atalanta, Percassi: “Col Valencia la gara più importante della nostra storia”

In casa Atalanta si vive la spasmodica attesa dell’andata degli ottavi di finale. Domani i nerazzurri affronteranno il Valencia a San Siro. Il presidente Antonio Percassi ha espresso tutta la sua emozione per un simile traguardo. Queste le sue parole a Sky Sport:”E’ la gara più importante della storia dell’Atalanta. Non mi sembra vero. E’ emozionante pensare di accompagnare la nostra tifoseria domani, siamo pronti a crescere però. L’Atalanta deve imparare da queste gare e stiamo migliorando. Da calciatore non ho mai pensato di vivere un’emozione simile, è un sogno. Faccio un in bocca al lupo ai miei, è un’esperienza che resta per sempre”.

MERCATO – “Con Gasperini c’è sempre da lottare. Facciamo una selezione, il mister ci indica il ruolo e noi oltre determinate cifre non possiamo andare. I conti in ordine sono fondamentali. Quest’anno abbiamo avuto la forza e la fortuna di non vendere i giocatori importanti e vediamo i risultati. Zapata è un centravanti fortissimo, in gare così può essere determinante”.