Atalanta, Percassi: “Contro il Psg per fare la storia. Abbiamo fatto un miracolo. Comunque vada sarà stato un successo”

Antonio Percassi non ha dormito questa notte e probabilmente l’emozione della partita di questa sera della sua Atalanta contro il Paris Saint-Germain non lo farà dormire neppure oggi. Il presidente della Dea ha rilasciato una bella intervista ai canali ufficiali del club nelle ore precedenti alla partita dei quarti di finale di Champions League contro i Campioni di Francia.

Percassi: “Qui per fare la storia. Comunque vada sarà stato un successo”

“Sono venuto ad affrontare la storia”, ha esordito Percassi ai microfoni del canale ufficiale dell’Atalanta. “Abbiamo fatto un miracolo, con grande merito. Oltre ai risultati abbiamo un gran bel gioco. Speriamo di fare una bella figura. Speriamo di imparare. Per noi sarà come andare all’Università. Comunque vada, va bene”. E ancora: “Ci siamo confermati in Europa in Champions League col terzo posto. Questo è un altro passo gigantesco. Ci siamo ripetuti, è qualcosa di incredibile. Sembra banale ripetersi ma è la verità. Questa Atalanta così è stratosferica”. “L’Atalanta nel mondo? In termini di marketing secondo me, l’Atalanta ha portato il nome di Bergamo facendo vedere la forza anche della città e dei bergamaschi che sono tosti”. “Se 10 anni fa ci avrei pensato? Io dieci anni fa, come ora, penso sempre alla salvezza prima, a mantenere la categoria. Siamo andati ogni limite, da quattro anni andiamo in Eruropa. L’Atalanta sta diventando un marchio importante. Tutti quanti vogliono imitare l’Atalanta. A livello gestionale e sportivo. Questo è un orgoglio un po’ dei bergamaschi”.

E di nuovo sulla squadra in vista del Psg: “Come stanno i giocatori? Li ho visti tranquilli. Ora hanno maggiore esperienza. La Champions League vede i migliori giocatori al mondo. Sarà una giornata molto lunga. Penso che non dormirò neppure dopo la partita. Sarebbe stato bello avere la forza dei nostri tifosi, ma noi siamo con loro. Ora preghiamo (ride ndr)”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE