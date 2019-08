Atalanta, Percassi: “Mi sembra ancora di sognare. Girone? Poteva andare peggio, ce la giochiamo”

Dopo il primo, storico sorteggio dell’Atalanta per la fase a gironi della Champions League, ecco le parole rilasciate a Sky Sport dal presidente dei bergamaschi Antonio Percassi, molto sorridente per l’occasione che difficilmente avrà eguali: “Si è realizzato un sogno, ma mi sembra ancora di sognare. Questa competizione è importantissima, pensare che l’Atalanta ne faccia parte è incredibile, chissà se ricapiterà nella storia. Girone che poteva essere peggiore, è vero, perché al di là del Manchester City possiamo giocarcela, anche se sono squadre forti. Cos’ho detto poco fa al rappresentante del City? Di stare calmi (sorride, ndr). Un bel momento per Bergamo, la società e la tifoseria”.