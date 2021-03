Atalanta, Percassi: “Rammaricato perché potevamo fare di più. Testa a campionato e finale Coppa Italia”

Sperava in un epilogo migliore, esattamente come il resto dell’Atalanta e dei suoi tifosi. Anche Luca Percassi, però, si inchina davanti al Real Madrid dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League che hanno visto i blancos imporsi per 3-1 sulla Dea. L’amministratore delegato nerazzurro, ai microfoni dei canali ufficiali della società, ha commentato l’eliminazione dei suoi dalla Coppa.

Luca Percassi fa un bilancio della Champions

“Penso sia stata un’ulteriore partita molto importante contro una squadra di cui conosciamo il valore”, ha esordito Luca Percassi. “Forse usciamo con un po’ di rammarico perché si poteva fare forse un po’ meglio. Sappiamo che eravamo in una competizione dove al minimo errore non esiste il perdono. Usciamo dispiaciuti ma più forti, proprio per il livello della competizione”.

“Noi una grande squadra? Sì, quello che sta facendo tutto il gruppo è qualcosa di straordinario. Lo dimostra il campionato, il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Dobbiamo ripartire col solito spirito e la voglia di lavorare e migliorare”.

“I tifosi a casa orgogliosi? C’è da essere contentissimi di essere qui e deve essere l’occasione per imparare qualcosa e rendere l’Atalanta più forte per il futuro. I tifosi sono il più grande rammarico di questo ultimo anno e mezzo. La mancanza inizia davvero a pesare. Sappiamo che ci sono sempre vicini e non vediamo l’ora si possa tornare alla normalità”. “Se il presidente ha chiamato? Sì. Anche lui è dispiaciuto ma consapevole che abbiamo giocato contro una grande squadra”.

“Ora testa al campionato e alla finale di Coppa Italia. Abbiamo due mesi davanti per raccogliere i frutti del nostro lavoro”.