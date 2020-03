Atalanta, Percassi: “Risultato straordinario, scritta la storia del calcio italiano”

L’Atalanta conquista una storica qualificazione ai quarti di finale. Il dirigente nerazzurro Luca Percassi commenta questo incredibile risultati ai microfoni di Sky Sport: “Onestamente per noi è qualcosa di straordinario. Dal punto di vista sportivo, qualunque cosa accadrà sarà qualcosa di incredibile. Noi come società, mio padre in primis, volevamo ringraziare il tecnico e la squadra perché è un momento particolare per Bergamo, la Lombardia e per l’Italia intera. Hanno regalato due ore di spettacolo. Sto ricevendo tanti messaggi da Bergamo e dal mondo del calcio. Questo male verrà sconfitto se ci aiuteremo insieme. Ci mettiamo tanto impegno per la nostra storia, siamo cresciuti lì su quei campi. In questo momento i risultati ci danno ragione, ma noi siamo contenti dei risultati che stiamo portando avanti. Ci dedichiamo tanta dedizione. La nostra città se lo merita. Non è mia abitudine parlare, ma so quanto contava questa partita per la gente di Bergamo. Questi ragazzi passeranno alla storia per la nostra società e per il calcio italiano”.