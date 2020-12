Atalanta, Percassi sulla lite Gasperini-Gomez: “In ogni famiglia ci sono discussioni”

Per l’Atalanta è una serata magica: i nerazzurri approdano agli ottavi di finale di Champions League con una prestazione scintillante contro l’Ajax. Decisiva una rete di Muriel che salta il portiere Onana e deposita in rete. La formazione bergamasca ripete quanto di buono fatto nella scorsa stagione dal punto di vista europeo e cancella anche le voci di una presunta rottura tra squadra e Gian Piero Gasperini, dopo la discussione con il capitano Alejandro Gomez in settimana.

FAMIGLIA

L’amministratore delegato Luca Percassi ha spiegato il punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “Devo dire di sì, sono state partite straordinarie, stadi meravigliosi, vedere un’Atalanta che rappresenta Bergamo per noi è straordinario. Non è nostra abitudine presentarci davanti ai microfoni, solitamente la palla va lasciata ai protagonisti. Questo vuole essere la dimostrazione che cerchiamo di essere presenti e fare bene della società. In tutte le famiglie le discussioni fanno parti della vita quotidiana. A volte sono più forti, ma poi si va avanti. Stasera vale più di mille parole. Rimangono entrambi? Assolutamente sì”.