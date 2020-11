Atalanta, Percassi: “Vittoria di Liverpool dedicata a chi ha sofferto. Ilicic è tornato il campione che conoscevamo”

Ha avuto modo di riflettere su quanto ottenuto dalla sua squadra. Adesso Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, si gode il successo contro il Liverpool realizzato nelle scorse ore nel match di Champions League. Un secco 2-0 che, parola del patron, ha fatto godere tutto il popolo bergamasco.

Percassi: “Vittoria dedicata a chi ha sofferto”

“Un vero trionfo, anche se piange il cuore non aver potuto far festa”, ha detto Percassi nell’intervista al Corriere dei Bergamo. “Diciamolo chiaramente, il popolo atalantino ha toccato il massimo della goduria (ride, ndr), peccato davvero non aver potuto condividere questa felicità con loro”. E ancora a proposito della felicità che la vittoria sul Liverpool ha portato: “Il miracolo di Liverpool ha fatto felice un popolo che ha sofferto l’iradiddio. Questa vittoria è per lui. L’Atalanta è la vera e unica gioia che i bergamaschi hanno in questo momento. La senti la gente che dice: ‘Per fortuna c’è l’Atalanta’”.

Infine sui protagonisti di questa bella storia nerazzurra: “Gasperini? Lui gioca sempre, ha una marcia in più e lo ha dimostrato in tantissime occasioni. Lo provano i risultati di questi ultimi quattro anni. Dobbiamo solo continuare a giocare in questo modo. Stiamo diventando una squadra sempre più esperta”. E su Ilicic, tornato al gol dopo i noti problemi: “Devo riconoscere che è stato bravo il mister a sostenerlo in un momento delicato, gli ha dato spazio e Josip è tornato il campione che tutti conoscevamo. C’è voluto del tempo nel quale l’unico modo per riportarlo ai grandi livelli era quello di farlo giocare. Il mister ci ha creduto fermamente e ha avuto ragione”.