Atalanta, Percassi:”A Old Trafford sul 2-0 per noi pensato a scherzo”

Il patron della Dea torna sul match di Champions League

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, è tornato sulla partita disputata contro il Manchester United in Champions League, lo scorso mercoledì sera. Sulla partita giocata contro la squadra di Ole Gunnar Solskjaer, Percassi ha rivelato:" E' stata una grande serata per la nostra squadra. E' stata una partita memorabile, sarebbe passata alla storia se non avessimo preso il terzo gol o se avessimo vinto -riporta tuttomercatoweb.com-. E' stata però una bella esperienza, che ci farà crescere. Non mi sembrava vero il 2-0, tanto che mi sono chiesto se era uno scherzo. Nel secondo tempo hanno fatto entrare tre grandi giocatori, che valgono quanto tutta la nostra squadra, a dimostrazione che stavamo facendo un'impresa". Sul passaggio del turno e sugli obiettivi di squadra, ha concluso:"Ora c'è la giochiamo, senza paura contro tutte le altre. Puntiamo a passare il turno. L'obiettivo di questa stagione sarà per prima cosa la salvezza poi più arriveremo sopra le altre e più saremo contenti".