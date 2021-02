Atalanta, Pessina: “Bello sfidare il mio idolo Kroos. Peccato per il finale…”

L’Atalanta mastica amaro: la Dea si ritrova in 10 per l’espulsione diretta di Freuler e cade nel finale contro il Real Madrid. Non mancano le polemiche per l’arbitraggio e la consapevolezza di non aver potuto sfruttare un’occasione preziosa per le assenze dei Blancos.

LE PAROLE DI PESSINA

Il centrocampista Matteo Pessina commenta la gara a Sky Sport: “Come ha detto il mister siamo amareggiati. Fare la partita in 10 contro 11 e perdere nel finale ci fa male. Siamo stati bravi a concedere poco. Kroos? Bello sfidare il mio idolo, ma quando si gioca diventa un avversario come tutti gli altri. Sono riuscito a scambiare la maglia con lui. C’è tanta differenza tra la Serie A e questi campioni, che del resto hanno un palmares importante. Ci alleniamo per queste partite. Dopo l’espulsione di Freuler, mi sono abbassato e ho cercato di difendere e spingere quando possibile”.