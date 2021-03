Atalanta, Pessina: “Emozione giocare contro il Real Madrid. Ai blancos toglierei Kroos perché…”

Vigilia di Champions League per l’Atalanta che domani sfiderà il Real Madrid per il ritorno degli ottavi di finale. Insieme a mister Gasperini, in conferenza stampa è intervenuto anche Matteo Pessina. Il centrocampista spera in una grande gara da parte dei suoi e non nasconde l’emozione nell’affrontare un match così importante.

Real Madrid-Atalanta, parla Pessina

“Non so ancora se giocherò e dove giocherò, però queste partite sono belle da giocare”, ha esordito Pessina. “Posso giocare in tutte e due i ruoli, l’importante sarà difenderci bene. Da lì nasce tutto, poi potremmo attaccare e fare gol”. “Le mie emozioni? Partite di questo livello sono il sogno di ogni giocatore, poterla giocare davvero è il coronamento di un sogno. Papà mi ha portato a vedere la finale dell’Inter con il Bayern, sognando di poter giocare una finale o la Champions. È un onore, ma quando ci sei dentro l’emozione ti passa e diventa una partita di calcio contro undici uomini. Affronteremo questo match come tutte le altre”.

Uno sguardo al Real Madrdi: “Chi toglierei alla squadra di Zidane? Penso Toni Kroos, perché è un punto di riferimento. Da lui passa tutto: non si vede molto in avanti, ma dà l’equilibrio giusto a questa squadra”.

Tra presente e futuro: “Se penso agli Europeo? Da qui a giugno c’è ancora tanto tempo, penso solo alla gara di domani. È la partita più importante della stagione e della storia dell’Atalanta. Dobbiamo fare bene domani e fare bene in campionato”. E ancora:”Restare a Bergamo in futuro? Certo, mi vedo ancora qua, l’Atalanta mi sta facendo crescere parecchio, vedo un bel futuro insieme e si può fare ancora tanto. Lo vediamo come un bel punto di partenza, è qualcosa di importante”.