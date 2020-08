Atalanta-Psg diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Atalanta-Psg si gioca questa sera mercoledì 12 agosto alle 21 per il match valido per i quarti di finale di Champions League. Gara secca per la Dea di Gasperini e i campioni di Francia di Tuchel che danno inizio alla Final Eight del torneo.

Atalanta-Psg, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che dovrà rinunciare a Gollini e a Ilicic. In porta Sportiello, difesa affidata a Toloi, Palomino e Djimsiti. Sulle corsie laterlai Hateboer e Gosens. In mezzo al campo De Roon e Freuler. Dubbio sulla trequarti con Gomez sicuro di esserci. Pasalic e Malinovskyi si giocano una maglia. Zapata punta centrale con Muriel pronto a subentrare. Il Psg si affida a Navas, Keher, Thiago Silva, Marquinhos. Da capire chi sarà l’esterno di sinistra con Kurzawa non al meglio. In mezzo al campo Herrera e Paredes con Gueye, In attacco Sarabia, Icardi e Neymar. Mbappé scalpita e potrebbe sorprendere tutti ed essere della gara fin dai primi minuti.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, T. Silva, Marquinhos, Kurzawa; Herrera, Paredes, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Atalanta-Psg si disputerà oggi mercoledì 12 agosto 2020 con calcio d’inizio previsto alle 21 allo stadio Da Luz di Lisbona, impianto che ospita le gare casalinghe del Benfica. Il match tra la Dea e i campioni di Francia sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport al numero 251 del satellite, Sky Sport Uno al canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre e su Sky Sport Football al numero 203 del satellite. Gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio Sky Go per guardare l’incontro in streaming. Con questo sistema sarà possibile guardare live la partita anche con i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e notebook. In alternativa sarà possibile ripiegare su Now Tv, servizio on demand che consente di guardare i programmi della piattaforma satellitare acquistando uno dei pacchetti a disposizione.

La partita verrà trasmessa anche in chiaro da Canale 5 a partire dalle 21.00 con collegamento pochi minuti prima del fischio d’inizio.

