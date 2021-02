Atalanta-Real Madrid streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Atalanta-Real Madrid si gioca questa sera, mercoledì 24 febbraio 2021 alle ore 21.00 per la sfida valida per gli ottavi di finale d’andata della Champions League. I nerazzurri di Bergamo sfidano i più quotati blancos con il desiderio di stupire.

Atalanta-Real Madri, le probabili formazioni

Squadre praticamente già decise dai rispettivi mister. L’Atalanta di Gasperini si dovrebbe affidare a Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. Il Real Madrid di Zidane, con tante assenze, invece, scenderà in campo con Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Vinicius Junior.

Queste nel dettaglio le probabili formazioni di Atalanta-Real Madrid:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Vinicius Junior.

Dove vedere Atalanta-Real Madrid in diretta e streaming

Atalanta-Real Madrid si giocherà, come detto, oggi mercoledì 24 febbraio 2021 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, ovviamente senza la presenza di tifosi sugli spalti a causa delle restrizioni imposte dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Il calcio d’inizio della sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League è previsto alle ore 21.

La partita tra nerazzurri e blancos sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Appuntamento a partire dalle ore 20 con lo studio del pre-partita e la conduzione di Anna Billò. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro in televisione.

Per chi volesse vedere la sfida tra Atalanta-Real Madrid in streaming, questo sarà possibile live su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l’applicazione scaricabile anche su dispositivi mobili quali tablet, smartphone e pc. L’alternativa si chiama Now TV, piattaforma che consente di assistere alla programmazione di Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.