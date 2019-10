Atalanta-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali

Tempo di riscatto per l’Atalanta anche in Champions League, dopo aver tenuto il terzo posto nella Serie A in corso. Alle 18.55 sfida allo Shakhtar Donetsk a San Siro per la prima “casalinga” del girone di Champions, dopo quel 4-0 in Croazia incassato contro la Dinamo Zagabria. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, Gasperini ha scelto Pasalic in mezzo al campo vicino a de Roon (Freuler va in panchina), davanti la coppia Ilicic-Zapata supportata dal Papu Gomez. Tutto confermato per l’undici ucraino di Castro, attenzione specialmente a Stepanenko e Taison, cercato anche dal Milan in estate.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Marlos, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Castro