Atalanta-Shakhtar Donetsk streaming e diretta tv Champions League, dove vedere il match oggi 1 ottobre

Atalanta-Shakhtar Donetsk, secondo appuntamento del girone di Champions League. Fischio d’inizio alle 18,55 a San Siro. Nerazzurri chiamati a riscattare il ko della prima gara contro la Dinamo Zagabria, ospiti reduci dalla sconfitta contro il Manchester City e desiderosi di rivalsa.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è concentrata sulla sfida di questa sera che potrebbe voler dire la prima vittoria in Coppa. Reduci dal successo in campionato, i bergamaschi vogliono stupire tra le mura amiche, nonostante si giochi a Milano alla Scala del Calcio del Meazza. La Dea è in grande forma e vuole confermarsi anche in Champions League. Ospiti che stanno bene e che vantano un successo casalingo in campionato con un bel poker.

Atalanta-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni – Qualche dubbio di formazioni per Gasperini che deve recuperare Gomez. In caso di forfait, subito pronto Malinovskyi. Per il resto Solita formazioni con il solo Kjaer al centro della difesa. Con lui, davanti a Gollini, Masiello e Palomino con Toloi pronto in panchina. De Roon e Freuler agiranno in mezzo al campo con Gosens e Hateboer sulle corsie. In avanti, come detto, Malinovskyi se Gomez non dovesse recuperare e Ilicic con Zapata. Shakhtar che dovrebbe schierarsi col 4-2-3-1 con i seguenti 11: Piatov; Butko, Kryvtsov, Matvilenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Marlos, Taison, Konoplianka; Junior Moraes.

Atalanta-Shakhtar Donetsk, streaming e diretta tv – Il match tra Atalanta-Shakhtar Donetsk in programma allo stadio San Siro alle ore 18:55 sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD al canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre e Sky Sport HD al canale 252 del decoder Sky, con diretta a partire dalle ore 18:50 e ampio pre partita. Per gli abbonati di Sky, la sfida sarà a disposizione anche tramite Sky Go che consentirà di seguire il match sul pc o sui dispositivi mobili come smartphone e tablet. Sarà possibile seguire la gara anche su NowTv.