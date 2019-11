Atalanta, Toloi: “Dinamo con qualità, torniamo a segnare con i difensori”

L’Atalanta si prepara al match da dentro o fuori contro la Dinamo Zagabria. In conferenza stampa, insieme a Gian Piero Gasperini c’è anche il difensore Rafael Toloi. Queste le sue parole: “Loro hanno giocatori di qualità, ci piace giocare con questo stile di gioco. Non è vero che siamo sempre esposti. Dobbiamo fare una grande partita domani, importano solo i tre punti. Nei calci piazzati abbiamo sempre segnato tanto, mentre quest’anno solo uno a Roma. Speriamo che domani possa funzionare nuovamente questa arma perché dà una grossa mano quando i difensori aiutano in attacco. Juventus? Potevamo anche vincere, è stata una grande partita, quando giochi con un avversario così non puoi sbagliare niente, possono farti male con poco. Troviamo una squadra di qualità, domani, e questo ci dev’essere di lezione. Dobbiamo fare una gara di maggiore intensità rispetto alla Juve, senza lasciare opportunità di andare in porta”.