Atalanta, Toloi: “Siamo pronti a giocarci la Champions League…”

Inizia una settimana importantissima per il calcio europeo, quella che vedrà protagoniste le squadre nei quarti di finale. Toccherà all’Atalanta di Gian Piero Gasperini scendere in campo per prima nella Final Eight di Lisbona contro un avversario più che temibili come il Paris Saint-Germain. La Dea è carica e in scia al grande campionato di Serie A portato a termine proverà a stupire anche in Coppa. Ne è convinto Rafael Toloi che, come riporta il sito ufficiale del club, ha commentato il prossimo impegno contro i campioni di Francia.

Toloi: “Pronti per giocarci la Champions League”

“Essere ai quarti di finale di Champions League è una cosa fantastica”, ha commentato subito Toloi, difensore nerazzurro tra i protagonisti delle ultime annate d’oro del club di Begamo. “Siamo felici di giocare una partita di questo livello con un avversario molto forte. Abbiamo preparato bene questa gara. I tifosi sono sempre al nostro fianco, sappiamo di farli felici e vogliamo fare bene anche per loro”. Una spinta in più per la Dea, dunque, sapere che i fan nerazzurri, nonostante l’impossibilità di seguire la propria squadra dal vivo, daranno comunque l’apporto mentale necessario ad affrontare la gara. E ancora il difensore ha poi aggiunto: “Essere tra le migliori 8 d’Europa è frutto di un lavoro fantastico, fatto con serietà da tutti. Dopo un campionato per noi da record di punti e di gol, siamo pronti a giocarci la Champions League incominciando da una grande partita come abbiamo sempre fatto”.

