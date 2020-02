Atalanta-Valencia streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 19 febbraio

Atalanta-Valencia, si gioca a San Siro, stadio Giuseppe Meazza, la sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions League oggi 19 febbraio 2020 alle 21.00. Nerazzurri di Gasperini contro gli spagnoli guidati da Celades.

Atalanta-Valencia, le probabili formazioni – Solita formazione per la Dea che punta su Gomez e Ilicic a sostegno di Zapata. In porta Gollini, protetto da Toloi, Palomino e Djimsiti. In mezzo al campo De Roon e Freuler mentre sugli esterni i soliti Hateboer e Gosens. Ospiti che scenderanno in campo con una vecchia conoscenza del calcio nostrano: Kondogbia. Attenzione a Soler e Gameiro con Maxi Gomez in avanti.

Atalanta-Valencia streaming e diretta tv – La gara Atalanta-Valencia sarà trasmessa in diretta tv da Sky al canale Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre). Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.