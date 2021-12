Atalanta-Villarreal, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Champions della Dea

Atalanta-Villarreal si gioca oggi, mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 21 per l'ultima gara del girone di Champions League. Una vittoria per passare agli ottavi, la Dea è pronta, ci crede e prepara la sua notte magica tra le stelle.

Formazione quasi fatta per l'Atalanta di Gasperini che si affiderà ancora a Musso tra i pali e a Zapata come perno offensivo. Rientrano quasi tutti a disposizione tranne Gosens out per ricaduta sul precedente infortunio. La squadra spagnola di Emery potrebbe giocare con Chukwueze, Gerard Moreno e Danjuma in avanti.