Atalanta-Young Boys, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18.45 la partita di Champions League della Dea

Potrebbe esserci la conferma dell'undici che ha pareggiato in campionato contro l'Inter per l' Atalanta . Gasperini si affiderà a Zapata in avanti con Pessina e Malinovkyi a sostegno. In difesa confermatissimo Musso con Toloi, Demiral e Djimsiti.

Gli abbonati Sky potranno assistere alla partita di coppa dei nerazzurri anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. In questo caso basterà scaricare l'app dedicata su pc, smartphone o tablet. Esistono poi altre due alternative. In primis l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: dopo aver acquistato il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta dalla programmazione. Ma anche la scelta di Mediaset grazie a Infinity: sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede da pc o notebook, oppure scaricare la relativa app da smartphone o tablet.