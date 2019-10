Atalanta, Zapata: “Abbiamo fatto una partita importante, per vincere occorre ancora più intensità”

Il primo gol dell’Atalanta in Champions League porta la firma del solito Duvan Zapata, ma non è servito per portare a casa punti dal confronto di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. Un k.o. arrivato nei secondi conclusivi per il gol di Solomon, che complica notevolmente la situazione in casa nerazzurra. Ecco le parole dell’attaccante colombiano a Sky Sport: “La squadra ha fatto bene, abbiamo disputato una partita importante. Ci ha detto che per vincere dobbiamo fare ancora di più, metterci ancora più intensità, perché i ritmi sono ancora più alti rispetto alla Serie A. Una sconfitta che ci serve sicuramente da lezione”.