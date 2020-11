Atalanta, Zapata: “Contro il Liverpool mettere stessa intensità degli avversari”

L’attaccante nerazzurro carica la squadra per la sfida a Bergamo

Domani allo stadio Azzurri d’Italia contro il Liverpool servirà uno scatenato Duvan Zapata che possa trascinare la sua Atalanta. Il calciatore nerazzurro in sala stampa suona la carica e invita i compagni a un match intenso: “Sarà una partita con ritmo elevato e dobbiamo pensare a entrambe le fasi, per vincere questa partita. Sarà importante mantenere la loro stessa intensità durante i 90′. Il mister Gasperini ha tante varianti davanti e chi gioca deve stare bene altrimenti deve aspettare. Approfittiamo del momento a noi favorevole per fare bene visto che la continuità è fondamentale nel calcio'”.