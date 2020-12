Atalanta, Zapata: “Mi manca il gol ma arriverà. Poca brillantezza ma giochiamo bene”

È un Duvan Zapata non pienamente soddisfatto di come si è conclusa la sfida di Champions League tra la sua Atalanta e il Midtjylland. Un pari per 1-1 arrivato dopo una gara sofferta, più del previsto, e una rete di un difensore, Romero.

Ed è proprio il problema del gol, specie per il centravanti colombiano, uno dei temi affrontati nel post gara ai microfoni di Mediaset.

Zapata: “Non segno? Sto bene e il gol arriverà”

“Sicuramente è un punto che ci serve. Non era facile oggi ma è stata una buona partita”, ha detto Zapata che poi rispondendo alla domanda sulla sua forma e sull’assenza di gol da tempo: “Tu come mi vedi?”, ha detto l’attaccante un po’ stizzito. “Diciamo che giochiamo bene e creaiamo delle occasioni. Anche personalmente. Mi manca il gol, è vero, ma ho avuto delle occasioni e le ho sbagliate. Manca brillantezza ma sono sicuro che giocando arriverà”.