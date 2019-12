Atalanta, Zapata non trattiene la gioia: “Emozionato e orgoglioso dei miei compagni. Non vedo l’ora di…”

L’Atalanta ha compiuto l’impresa. Qualificata alla fase ad eliminazione della Champions League per la prima volta nella sua storia, soprattutto dopo aver perso le prime tre partite del girone.

Un risultato speciale, frutto del lavoro e della voglia del gruppo di stupire. Un orgoglio, come detto dal tecnico Gasperini, che ha coinvolto tutti i calciatori. Anche chi era assente per infortunio come Duvan Zapata.

L’attaccante colombiano ha voluto far sentire la propria vicinanza ai compagni come un messaggio speciale: “Sono Emozionato e Orgoglioso dei miei compagni che oggi hanno lottato fino alla fine per questo traguardo che passerà alla Storia!!! Non vedo l’ora di tornare in gruppo per dare il mio contributo!!!”, ha scritto Zapata su Instagram.

Anche il capitano, il Papu Gomez ha voluto CONDIVIDERE LA GIOIA DEL MOMENTO.

A Bergamo, intanto PER I TIFOSI L’EMOZIONE PRENDE IL SOPRAVVENTO…