Atl. Madrid, Simeone: “Arbitro ha preso decisioni giuste su Kessie e rigore per noi”

Il tecnico spagnolo difende l'arbitro turco Cakir

Il tecnico dell'Atletico Madrid ha commentato la gara contro il Milan ai microfoni di Sky: "In parità numerica meglio il Milan che ha avuto più ritmo e ci ha schiacciati dietro non facendoci giocare. Poi in 10 si sono abbassati e siamo entrati in partita. Nel secondo tempo siamo riusciti solo alla fine a vincere anche se per il girone non è nulla deciso e sarà difficile affrontare un grande Liverpool. Arbitro non piaciuto a Pioli? Giusta la doppia ammonizione a Kessie e corretta l'assegnazione del rigore a noi".