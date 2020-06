Atletico, Cerezo: “In caso di stop, Champions a chi ha eliminato il Liverpool…”

Oltre ai campionati, anche la Champions League prepara la ripartenza dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Tuttavia il pericolo di nuove ricadute è tutt’altro che svanito e va tenuto presente, preparando scenari alternativi. Una proposta suggestiva è stata avanzata dal presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ai microfoni del Mundo Deportivo: “Nell’ipotetico caso in cui la Champions League non fosse giocata per il Coronavirus, il titolo dovrebbe essere assegnato alla squadra che ha eliminato i campioni in carica”. Un’idea dunque faziosa dato che proprio i Colchoneros hanno eliminato il Liverpool negli ottavi di finale. Poi Cerezo si sofferma sulla situazione della Spagna: “Rimangono ancora alcune partite a eliminazione diretta, i quarti di finale, le semifinali e la finale. Comprendiamo che la UEFA cerca di centralizzare tutte queste partite in una città, si è parlato di Spagna, Portogallo, ma non si sa ancora nulla. Per quanto riguarda la nostra situazione, sono rimaste 11 partite, oltre alla fase finale della Champions League, che può essere di quattro partite. Immagino che il governo sia in attesa di vedere come si evolve la pandemia e prenderà la decisione che considera”.