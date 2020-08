Atletico Madrid, Carrasco: “Champions? Vogliamo andare avanti. Sappiamo come battere il Lipsia”

Il mese d’agosto è ormai iniziato e il calcio attende il ritorno della Champions League con la fase finale che si disputerà a Lisbona. Tra le squadre impegnate anche l’Atletico Madrid spesso definita tra le favorite. Parlando ai canali ufficiali del club, come riporta anche AS, Yannick Ferreira Carrasco si è detto pronto all’appuntamento dei colchoneros che saranno impegnati contro il Lipsia.

Carrasco: “Vogliamo andare avanti in Champions League”

Dopo aver eliminato i campioni in carica del Liverpool, l’Atletico Madrid si è candidato automaticamente ad essere una delle favorite per la vittoria finale della Champions League. Carrasco, però, pensa solo al prossimo appuntamento con la massima determinazione e concentrazione: “Siamo pronti. Desiderosi di fare bene. Abbiamo lavorato duramente per il nostro obiettivo che è la partita contro il Lipsia. A livello personale sto molto bene. Devo ringraziare il mister e i compagni che credono in me e devo cercare di ripagarli sul campo”.

E sul Lipsia: “Sarà una sfida molto grande e importante per noi. Vogliamo andare il più lontano possibile in Champions League. È vero che quest’anno non è come gli altri anni, ma siamo professionisti e daremo il massimo a Lisbona”. “Sappiamo che è il Lipsia è una squadra che attacca molto bene. È una buona squadra. Potrebbe essere una sorpresa, ma sappiamo cosa dobbiamo fare e sappiamo come possiamo batterla. Vogliamo vincere contro di loro per continuare il nostro percorso”.



INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE