Atletico Madrid, Cerezo: “A Torino per qualificarci, vogliamo andare avanti più che si può”

Juventus e Atletico Madrid hanno presenziato oggi, martedì 26 novembre, al pranzo Uefa. A margine di esso, il presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo ha parlato ai microfoni di TMW in vista del match di Champions League di questa sera all’Allianz Stadium: “Stasera vogliamo qualificarci, siamo qui per questo. Rispetto all’anno scorso cosa aspettarsi? Ogni gara è differente, e poi siamo in una nuova stagione: cerchiamo i punti per arrivare agli ottavi. Cristiano Ronaldo a noi fa sempre gol, è giocatore magnifico, non so se giocherà, ma non è problema nostro. Spero che vinca il migliore, spero che ovviamente saremo noi ad avere la meglio: ci concentriamo su stasera, poi sul Barcellona per il match di Liga. A gennaio? Non vogliamo fare mercato, ma se ci sarà bisogno ci muoveremo. Vogliamo almeno vincere un titolo, arrivare primi in Liga e andare il più lontano possibile in Champions, magari in semifinale”.