Atletico Madrid, Cerezo: “Champions contro il City? Dico 50-50. Non volevo una spagnola”

Il commento del numero uno dei Colchoneros

SI PUO' - "I sorteggi di Champions League sono così. Il City è una squadra fantastica con un allenatore magnifico. Ma lo siamo anche noi. Bisognerà vedere cosa accadrà. Secondo me adesso è un 50-50 per passare il turno", ha detto Cerezo. "Siamo già stati a Manchester (contro lo United ndr). Conosciamo il campo, l'hotel e i posti dove andare. Torneremo lì per fare una grande partita". Ancora sul sorteggio: "Devo dire che non volevo una delle due spagnole, né Villarreal né Real Madrid. Quindi se vedi cosa rimane con Liverpool, Chelsea, City, Bayern...".