Atletico Madrid, Cerezo: “Liverpool? Sono loro a doversi sentire preoccupati”

Non un semplice sorteggio per l’Atletico Madrid per quanto riguarda gli ottavi di finale di Champions League: i Colchoneros di Simeone, infatti, dovranno vedersela contro il Liverpool, campione in carica. Queste le parole del presidente Enrique Cerezo a riguardo: “Non avrei preferito un’altra squadra perché mi piace come avversario, così come la città e i Beatles – ha detto partecipando a una cerimonia di premi organizzata dal giornale spagnolo Marca -. Sicuramente stiamo parlando di una grande squadra, ma i problemi li hanno loro per averci trovati nel sorteggio, ci prepareremo con cura fino a febbraio. Tutte le gare ad eliminazione diretta partono 50-50%, dico al Liverpool che noi siamo qui, pronti”. Niente paura, quindi: l’Atletico Madrid è pronto per la super sfida ai detentori del titolo.

GLI ACCOPPIAMENTI DI EUROPA LEAGUE