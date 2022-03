Atletico Madrid, Cerezo: “Real ai quarti di Champions? Meglio in finale…”

Il patron del club Colchoneros guarda avanti per il proseguimento del torneo

Grande soddisfazione per l'Atletico Madrid dopo il passaggio del turno in Champions League con l'approdo ai quarti di finale. Nella sfida degli ottavi contro il Manchester United, è bastato un gol di Lodi all'Old Trafford per andare avanti. Un trionfo che il presidente Enrique Cerezo ha festeggiato proiettandosi in avanti con tanto di "speranza" per le prossime sfide.