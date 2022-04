Atletico Madrid, Cerezo risponde al City: “Tutti in difesa. Preistoria…”

Il commento del patron del club spagnolo

Ancora polemiche a distanza tra l' Atletico Madrid e il Manchester City dopo il doppio confronto in Champions League che ha visto gli inglesi passare il turno. 1-0 all'andata per gli uomini di Guardiola e 0-0 al ritorno. Eppure, a far parlare in queste ore, è l'atteggiamento dei Citizens che, dopo aver criticato il 5-5-0 dei Colchoneros dell'andata, hanno fatto qualcosa di molto simile al ritorno. Almeno è questa la "denuncia" del patron del club madrileno Enrique Cerezo .

Per rincarare la dose, il patron Cerezo ha aggiunto: "Tutti hanno visto cosa è accaduto. Il City ha alzato un muro davanti alla porta per non farci segnare, in campo c’è stata una squadra totalmente difensiva. Nella ripresa hanno tirato in porta una sola volta. Ripeto, ognuno ha la propria preistoria".