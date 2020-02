Atletico Madrid, Cerezo stuzzica il Liverpool: “Anfield? Grande stadio, ma è vecchio…”

Impresa dell’Atletico Madrid, che nella serata di ieri, di fronte al proprio pubblico, ha battuto per 1-0 il Liverpool nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Della gara, come raccolto da AS, ha parlato il presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo.

CHAMPIONS – “Stando alla stampa, una settimana fa eravamo squilibrati, mentre adesso siamo pienamente vivi. Il Liverpool ha giocato quasi trenta partite senza perdere, dicono sia la migliore squadra del mondo. Noi siamo contenti del risultato, ma manca ancora un’altra partita. Chi colpisce per primo, però, colpisce due volte. E’ stato incredibile, uno spettacolo. Abbiamo una grande squadra e un grande tecnico, che resterà a lungo con noi. Il ritorno ad Anfield? E’ un grande stadio, ma è vecchio: non supererebbe il controllo tecnico…”.

