Atletico Madrid, con Saul si va sul sicuro: mai sconfitto con lo spagnolo in gol

Saul Niguez è il vero talismano di Diego Simeone e dell’Atletico Madrid. Una rete dello spagnolo ha permesso ai Colchoneros di battere il Liverpool nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una rete che conferma l’incredibile “regola” che riguarda il centrocampista madrileno.

Come riporta Optajose, infatti, quando Saul va a segno i Colchoneros non perdono mai. In nessuna competizione. Le 37 reti messe a segno da Saul hanno portato ben 33 vittorie e 4 pareggi, uno score impressionante che tranquillizza Simeone. Il numero 8 dell’Atletico è un vero talismano e i compagni sperano possa ripetersi anche ad Anfield nella gara di ritorno.