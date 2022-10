Atletico Madrid fuori dalla Champions, Simeone: “Momento più duro come allenatore”

Dopo il match, come sottolineato anche da Marca e dai prinicpali media spagnoli, il mister dei Colchoneros ha ammesso la forte amarezza per questo risultato negativo.

DURO - "Abbiamo due modi per reagire in questo momento. Abbatterci o continuare e a lavorare. Io scelgo la seconda. Se è la giornata più dura come allenatore? Sì, è la più dura da quando sono in panchina. Purtroppo è stata una gara complicata, è la seconda volta in 10 anni che siamo fuori dagli ottavi di finale", ha detto Simeone .

STORIA - "Non ho dubbi che la Champions sia difficile per me, ricordando anche che abbiamo perso una finale ai rigori e un'altra nel 93esimo. Non c'è niente di più vicino ai rigori, ma io sono molto testardo e continuerò a insistere finché avrò avere la possibilità di essere in questo club per provare a vincere la Champions League di cui abbiamo bisogno".