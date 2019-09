Atletico Madrid, Gimenez: “Muoio dalla voglia di vincere la Champions. E contro la Juventus…”

Torna la Champions League e torna anche quello che è diventato, ormai, uno dei classici della competizione Atletico Madrid-Juventus. Dopo le emozioni della passata stagione, questa volta i colchoneros e i bianconeri si affronteranno nel girone eliminatorio. A parlare ai microfoni di AS è José Gimenez, centrale degli spagnoli che si è concentrato sul desiderio degli uomini di Simeone di fare bene nella competizione, già ad incominciare dalla gara contro la Vecchia Signora di mercoledì.

CHAMPIONS E JUVENTUS – “Come si affronta questa nuova edizione della coppa? Con grande entusiasmo e con la voglia di sognare. Pressione? C’è sempre. Quando indossi la maglia dell’Atletico Madrid sei costretto a competere, a provare a vincere, ad ottenere cose importanti. Questo è quello che mi hanno insegnato ed è così che viviamo tutti dentro. È la nostra mentalità”, ha detto Gimenez. “La Juventus occasione giusta per rialzarsi? Abbiamo la possibilità di riprenderci dopo la prova in campionato (ko contro la Real Sociedad ndr). Sappiamo che cos’è la Champions League e che cos’è LaLiga. Per noi è molto importante stare bene e staremo fisicamente bene anche quando lo saremo mentalmente”.

VINCERE – “Alzare la coppa è un’ossessione? No, non è un’ossessione ma sicuramente muoio dalla voglia di vincerla (ride ndr). Siamo stati vicini a farlo per ben due volte ma il calcio è questo: è bello ma quando ti colpisce lo fa in maniera forte. Devi essere preparato a tutto e quando poi ti rialzi ti rende più forte. Abbiamo molti nuovi compagni di squadra e proveremo a mostrare loro quello che è per noi l’Atletico Madrid. Sia in campionato sia in Champions. Parlare di ossessione sarebbe eccessivo, ma sicuramente abbiamo un desiderio molto forte di vincere”.