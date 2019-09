Atletico Madrid, il presidente Cerezo: “Nessuna rivincita. CR7? Un campione, ma noi abbiamo Joao Felix…”

Mancano ormai poche ore alla super sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Della gara, prima del via al pranzo ufficiale della UEFA con la dirigenza bianconera, ha parlato il presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo.

RIVINCITA – “Penso si possa parlare di rivincita solamente quando ci sono due gare nella stessa stagione. Qua invece si parla di un nuovo anno e di una nuova squadra”.

CRISTIANO RONALDO – “Accoglienza? Il nostro pubblico è educato. Lui è un grande giocatore e sicuramente sarà accolto bene, come facciamo sempre con i campioni. Lui può fare la differenza, ma noi abbiamo Joao Felix che può darci una mano per raggiungere grandi traguardi. Non dobbiamo pensare a battere CR7, noi dobbiamo superare la Juventus. Abbiamo una bella squadra e siamo pronti: questi tre punti potrebbero essere quelli decisivi per il passaggio del turno”.