Atletico Madrid, Joao Felix: “Il Liverpool? Avversario peggiore che potesse capitarci…”

Non un momento semplice per l’Atletico Madrid. I Colchoneros, che hanno visto sfumare la possibilità di aggiudicarsi le prestazioni di Edinson Cavani durante il mercato di gennaio, sono stati fin qui autori una stagione sottotono. Nelle prossime settimane gli spagnoli sfideranno il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League, con la gara di andata in programma martedì 18 febbraio al Wanda Metropolitano. Del doppio confronto, a Eleven Sports, ha parlato l’attaccante Joao Felix, attualmente ai box a causa di un infortunio.

LIVERPOOL – “La sfida con il Liverpool sarà molto difficile, probabilmente è l’avversario peggiore che potesse capitarci. Sono i detentori del titolo e sono in ottima forma. Tutte le partite di Champions sono complicate, ma con loro sarà ancora più dura”.